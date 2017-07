Nieuw Zeeuws bloed meldt zich

Bij de bloedbank in Goes hebben zich na Wereld Bloeddonordag op 14 juni 200 nieuwe donoren gemeld. Een goede start vindt Sanquin Bloedvoorziening, maar nog niet genoeg: de bloedbank in Goes zoekt buiten deze mensen nóg 500 nieuwe donoren.

Bloed en plasma Annemieke Habraeken van Sanquin Bloedvoorziening noemt de toestroom van nieuwe donoren 'enorm fijn', maar benadrukt dat het nog niet genoeg is voor de Goese bloedbank. Sanquin zet daarom de komende tijd de zoektocht naar nieuwe donoren voort. Beginnende donoren geven eerst bloed en kunnen later ook plasma doneren. Bloed geven kan zo'n vier keer per jaar, plasma kan om de twee weken worden gedoneerd. Vooral de vraag naar plasma blijft hoog door verloop in het donorbestand. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.ikgeefbloed.nl

Verwerking Bloed wordt gebruikt bij mensen die bij een ongeluk of operatie veel bloed hebben verloren, maar ook patiënten met bijvoorbeeld leukemie hebben bloed nodig. Plasma kan aan patiënten worden gegeven, maar er worden ook medicijnen van gemaakt. Zo hebben mensen met hemofilie baat bij het stollende bestanddeel in plasma, omdat zij dit zelf niet genoeg aanmaken. Lees ook: Op zoek naar vers bloed, honderden nieuwe donoren nodig

