RoMi Cage heeft een nieuwe single

De nieuwe single van RoMi Cage heet Where Do You Go (foto: RoMi Cage)

Where Do You Go is het eerste nieuwe werk dat verschijnt sinds het album Things We Never Say. In de tussentijd hebben Romy en Michaël Coomans veel opgetreden. Romy: "We zijn druk aan de slag geweest om iets nieuws te creëren."

Tokkeltje

Michaël: "Het is begonnen met een gitaardeuntje. Romy kwam meteen met een leuke melodie. Romy: "Dat gaat vaker zo. Het begint met een tokkeltje en dan heb ik vaak al een gevoel waar het naar toe moet. Bepaalde woorden komen op en dat bouw ik later om tot een echte tekst." De nieuwe single gaat over het maken van keuzes in het leven.

Eerstvolgende optredens van RoMi Cage zijn 9 juli op Parkpodium in Breukelen en op 27 augustus in Panta Rhei in Vlissingen.