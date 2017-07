De praatpaal is definitief uitgepraat

Verandering

Sinds 1970 staan er praatpalen langs de Nederlandse wegen; in totaal zo'n 3.300, om de twee kilometer. In Zeeland staat er zo'n 130 palen. Daar zit nu een zak overheen met de boodschap dat de palen buiten gebruik zijn. De komende drie maanden worden de palen verwijderd. Wanneer de Zeeuwse palen precies weg gaan, is nog niet duidelijk volgens Gertske de Bruijn van Rijkswaterstaat.

Het is een teken des tijds dat de praatpalen verdwijnen. Dat is achterhaalde techniek. " Automobilist

De praatpalen zijn van Rijkswaterstaat en die moet ze ook onderhouden. De grootste kostenpost was het mobiele netwerk, maar ook de palen zelf hadden onderhoud nodig. Zo moesten batterijen vervangen worden of beschadigingen hersteld. Nu dat weg valt bespaart Rijkswaterstaat in Nederland zo'n 1 miljoen euro.

Iedereen heeft mobiele telefoon

De automobilist is nu zelf verantwoordelijk voor het bereiken van de hulpdiensten. Inmiddels heeft bijna iedereen een mobiele telefoon die hiervoor gebruikt kan worden en veel nieuwe auto's komen met een ingebouwd noodsysteem. Volgens De Bruijn zag de ANWB de afgelopen jaren het aantal pechgevallen via de praatpalen sterk teruglopen.