Strandvijfdaagse: dit jaar meer deelnemers dan ooit

Vijf dagen lang wandelen de deelnemers over het strand. Vanochtend begon in Vlissingen de jaarlijkse Strandvijfdaagse. De wandel-kampeertocht voert de 400 lopers over stranden en de Deltawerken. Daarmee is het evenement helemaal uitverkocht.

Over het strand De tocht is 115 kilometer lang en gaat voor twee derde over het strand. Vandaag lopen de deelnemers 24 kilometer, van Vlissingen naar Domburg. (foto: Omroep Zeeland) Overnachten De wandelaars overnachten telkens in tenten op campings of op sportterreinen. Het is voor het eerst dat deelnemers ook een tent kunnen huren en hun bagage kan worden verplaatst en opgebouwd kan worden door vrijwilligers.