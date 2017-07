Auto botst tegen betonnen rioolput, twee gewonden

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur op de Koegorsstraat. De bestuurder van een personenauto raakte door nog onbekende oorzaak de controle kwijt over zijn voertuig.

Weggesleept

De politie was als eerste ter plaatse. Bij aankomst van de agenten waren de inzittenden al uit het voertuig. Even later arriveerden twee ambulances. Het ambulancepersoneel heeft de twee inzittenden onderzocht en meegenomen naar het ziekenhuis. Over de ernst van hun letsel is nog niks bekend. De auto is weggesleept.