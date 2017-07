Een derde van de Zeeuwse kusthuizen wordt uit eigen zak betaald

Huizen staan te koop (foto: Omroep Zeeland)

Het Financieel Dagblad baseert zich op cijfers van het Kadaster. Naast Zeeland is ook de rest van de Nederlandse kust populair onder mensen die kopen zonder hypotheek, maar ook de grote steden als Amsterdam Rotterdam en Den Haag. Daar werd vorig jaar ongeveer 25 procent van de huizen zonder hypotheek gekocht.

Crisisperiode

Na een jarenlange stijging van het gehalte hypotheekloze huizen in Nederland, daalde het afgelopen jaar licht. Waar dat percentage jarenlang steeg van 11 procent in 2006 naar 19 procent in 2013, daalde het vervolgens naar 17 procent in 2016. Daarbij is het opvallend dat juist tijdens de crisisperiode van 2008 tot en met 2013 het aandeel hypotheekloze huizen steeg en dat het aandeel licht afnam op het moment dat de woningmarkt uit de crisis kwam.

Eigenaren van meerdere woningen kochten het vaakst zonder hypotheek, in die groep lag het percentage hypotheekloze aankopen op 61 procent. Verder valt ook op dat hoe ouder de koper is, hoe vaker er hypotheekloos werd gekocht.

Verklaring

Bij kopers van 70 jaar en ouder werd bij bijna de helft, 47 procent, van de aankopen geen hypotheek afgesloten. Mogelijk geven deze cijfers ook een verklaring voor het hoge percentage van hypotheekloze huizen in Zeeland. In onze provincie zijn er namelijk zowel veel tweede huizen als oudere huizenkopers.