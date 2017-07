Gérard de Nooijer begint met schone lei aan nieuw seizoen bij FC Dordrecht

"Dat was zeer leerzaam", zei De Nooijer vandaag voorafgaand aan de eerste training. "Voordat je trainer wordt krijg je een cursus, maar wat ik vorig jaar in de praktijk heb geleerd daar kan die cursus niet aan tippen."



De belangrijkste les die De Nooijer en de rest van zijn club leerden was dat ze weer terug moeten naar de oude speelstijl van FC Dordrecht. "Vorig jaar kozen voor een realistische en behoudende speelstijl. Dat is totaal mislukt. We gaan dus weer terug naar het aanvallende spel, druk zetten op de tegenstander. We willen weer lachende gezichten zien in het stadion."



De Nooijer maakte dus een lastig eerste jaar door als hoofdcoach van een club. Toch kreeg hij nooit het gevoel dat zijn baan op de tocht stond. "Nee daar heb ik nooit aan gedacht", zegt hij lachend. "Ze hebben hier nog altijd vertrouwen in me. Ik heb hier niet voor niets een contract voor drie jaar getekend."

Julius Bliek

Naast Gérard de Nooijer en zijn zoon Bradley stond er maandag nog een Zeeuw op het trainingsveld. Julius Bliek kwam op amateurbasis over van vv Kloetinge. "Het is best spannend allemaal", liet hij weten. "Maar het is een gezonde spanning. Wat ik moet verwachten weet ik niet. Dit is mijn eerste training. Het is nog even afwachten waar ik sta in de groep."



Een jongensdroom is uitgekomen voor Bliek. Hoewel hij dus op amateurbasis uitkomt voor FC Dordrecht kan hij zich helemaal op het voetbal richten. "Ik werk bij mijn vader in de bakkerszaak, maar hij geeft me de kans om hier alles uit te halen. Ik kan dus iedere dag trainen. Dat zal wel even wennen zijn. Ik ga gewoon keihard mijn best doen en dan zien we wel."