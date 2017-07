'Aan de Capella lag het niet, misschien moeten regels worden aangescherpt'

Er wordt in België onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk. De voorlopige conclusie is dat de kiel, het contragewicht in de vorm van een vin onderaan de boot dat het vaartuig stabiel overeind houdt, is afgebroken. Als zoiets gebeurt dan is het volgens ervaren zeilers een kwestie van seconden voordat de boot kapseist en er geen alarmsignaal meer kan worden gegeven.

Aan het onderhoud van de boot heeft het niet gelegen. Die zag er altijd uit als een zonnetje"" Marnix Lippens, watersportvereniging Breskens

Het zeilongeluk gebeurde zaterdag om 08.30 uur, maar werd pas om 14.30 uur ontdekt toen een baggerschip twee overleden opvarenden in het water zag drijven. Vrijwel tegelijkertijd sloeg de organisatie van de zeilwedstrijd alarm, omdat de bemanning van de Capella zich al te lang niet meer had gemeld.

Het jacht was van Frans Maas uit Breskens, een beroemd zeiljachtontwerper. Hij overleefde het zeilongeluk niet. Volgens Lippens is het wrang dat dit juist hem is overkomen. Lippens weet zeker dat het niet aan het onderhoud van de Capella heeft gelegen. "Frans zorgde altijd heel goed voor zijn spullen en de Capella zag er altijd uit als een zonnetje!"

Metaalmoeheid

Lippens wil liever niet speculeren maar zegt dat het van buiten vrijwel niet te zien is of een kiel op breken staat. De bouten die de kiel vasthouden aan de bodem kunnen last hebben gehad van metaalmoeheid of de kiel zou ergens tegenaan gebotst kunnen zijn.

(foto: Omroep Zeeland)

Dat het zo lang duurde voordat het ongeluk werd opgepikt is een andere prangende vraag die bij Lippens leeft. Het is niet ongewoon dat er lange tijden van radiostilte is bij een wedstrijd, maar volgens Lippens zou de internationale zeilfederatie ISAF na onderzoek misschien de regels wel moeten aanscherpen, waarbij meer radiocontact verplicht wordt.

De lichamen van twee overleden bemanningsleden, waaronder Frans Maas, werden meteen geborgen nadat het omslaan van de Capella was ontdekt. Naar het lichaam van het derde overleden bemanningslid, een 18-jarige Terneuzenaar, werd zaterdag met man en macht gezocht, maar dat bleek tevergeefs.

Eerbetoon

Watersportvereniging Breskens en de gemeente Sluis zijn samen met de families van de omgekomen zeilers in overleg over een eventuele plechtigheid of een eerbetoon voor de bemanningsleden.

