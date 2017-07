Brits kustverbod bedreigt ook Zeeuwse vissers

(foto: Omroep Zeeland )

Het gaat om afspraken uit 1964, dus van voor de toetreding van de Britten tot de Europese Unie. Dit verdrag geeft vissers uit onder meer Nederland toegang tot wateren tussen 6 en 12 mijl uit de kust, maar de Britse overheid wil daar vanaf.

'Zelf beslissen'

"Voor het eerst in meer dan vijftig jaar kunnen we straks weer zelf beslissen wie er toegang krijgt tot onze wateren", laat de Britse milieuminister Michael Gove in een verklaring weten.

(foto: Omroep Zeeland)

Eerder al was bekend dat Groot-Brittannië vanwege de brexit de visgebieden verder uit de kust wil sluiten voor Europese vissers. Het gaat dan om de afspraken over vissen in het gebied tussen de 12 en 200 mijl (22 tot 370 kilometer) uit de Britse kust.

'Desastreus'

Volgens de Nederlandse Vissersbond is het desastreus voor de Nederlandse en Zeeuwse vissers als onderhandelingen over het gebruik van de zee niet goed uitpakken. In de gebieden die de Britten willen afsluiten voor Europese vissers wordt nu nog veel gevist vanuit Nederland - en vanuit onze provincie. Nederlander vissers halen zeker 60 procent van al hun schol- en tongvangsten uit de Britse Noordzeewateren.