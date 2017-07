Meer pinautomaten 's nachts dicht vanwege plofkraken

(foto: HV Zeeland)

Het gaat om pinautomaten in Kortgene, Westkapelle, Vrouwenpolder en Middelburg (aan het Westerscheldeplein). Daar zijn de pinautomaten tussen 23.30 uur en 07.00 uur buiten gebruik. Het storten van geld in de stortautomaat blijft wel ook 's nachts mogelijk. De automaten in Koewacht en Zaamslag zijn al langer 's nachts dicht.

Plofkraak in Sluiskil

De gekozen pinautomaten worden volgens de Rabobank 's nachts nauwelijks gebruikt, dus heeft de maatregel weinig negatieve gevolgen voor de gebruikers. Als reden voor de maatregel noemt de Rabobank de plofkraak in Sluiskil in maart. Zowel de automaat zelf als het pand waarin het apparaat is gevestigd liepen toen forse schade op.

met alle beelden die we nu in de media hebben gezien, zit de schrik bij in- en omwonenden wel in de benen. Dat vraagt om actie van ons." Rabobank

Bij een plofkraak gebruiken dieven brute kracht om een pinautomaat open te breken. Er wordt brandbaar gas in de automaat gepompt en dat wordt vervolgens aangestoken. Soms worden zelfs zware explosieven gebruikt. Het doel is dat de geldautomaat ontploft, zodat de criminelen bij de geldbiljetten in de automaat kunnen.

Veiligheidsgevoel omwonenden

Het kost veel tijd en geld om dit te herstellen, maar volgens de Rabobank gaat het vooral om het veiligheidsgevoel bij de omwonenden. "Onze geldautomaten zijn stuk voor stuk voorzien van een zware beveiligingsomranding. Maar met alle beelden die we nu in de media hebben gezien, zit de schrik bij in- en omwonenden wel in de benen. Dat vraagt om actie van ons", schrijft de Rabobank Zeeuws-Vlaanderen.

(foto: OZ)

Bij het selecteren van automaten die 's nachts worden afgesloten is nu gekozen voor automaten die in een portaal staan, omdat die makkelijk af te sluiten zijn. De Rabobank onderzoekt de mogelijkheid om ook andere automaten 's nachts af sluiten, met speciale rolluiken.

Nieuwe pinautomaat

Sinds de plofkraak in Sluiskil is de geldautomaat van de Rabobank in die plaats buiten werking. Half juli komt er een nieuwe ter beschikking. Deze wordt aangelegd in de Spar-supermarkt in Sluiskil. De opening van de automaat staat gepland op 12 juli.

