Sportduikers ontdekken nieuwe garnaal in de Oosterschelde

De eerste gebandeerde stompkopgarnaal, gefotografeerd in de Oosterschelde (foto: Peter van Bragt)

Het gaat om de garnalensoort met de wetenschappelijke naam Philocheras fasciatus. De duikers zagen het één exemplaar van deze soort in de noordelijke Oosterschelde bij Zierikzee, enkele tientallen meters ten oosten van de Zeelandbrug en op ongeveer vijf meter diepte.

Patroon dat sterk afwijkt

Hoewel het diertje nog geen twee centimeter groot is en deels in het slib van de Oosterscheldebodem verstopt zat, viel het volgens Stichting ANEMOON meteen op door de opvallende, stompe kop en het witte achterlijf met meerdere donkere dwarsbanden. Een patroon dat sterk afwijkt van de andere garnalensoorten die hier leven.

Vrijwilligers van de Stichting ANEMOON hebben in de tussentijd sinds de vondst van de duikers de literatuur erop nageplozen en ze kunnen nu met zekerheid melden dat het inderdaad om de gebandeerde stompkopgarnaal gaat en dat het ook echt de eerste waarneming is van deze soort in ons land.

Dat ene exemplaar

Toch zul je het dier voorlopig niet in de Hollandse garnalencocktail aantreffen, schrijft de stichting. Tot nu toe blijft het namelijk bij dat ene exemplaar dat is waargenomen.

Mede omdat deze garnalensoort nog nooit in ons land was waargenomen, had het dier ook nog geen Nederlandse naam gekregen. De vinders stellen voor om het dier om te dopen tot de gebandeerde stompkopgarnaal, vanwege de fysieke kenmerken van de garnalensoort.

De meeste Nederlandse garnalen hebben een getande en uitstekende stekel, het rostrum, op de kop (foto: Peter van Bragt)

De meeste garnalensoorten bezitten op de voorzijde van de kop een ver uitstekende, naaldvormige en met tanden versierde stekel: het zogenaamde rostrum. Maar bij deze garnalensoort is die stekel zeer kort, deze komt niet verder dan ongeveer twee derde van het oog, is aan de voorzijde recht afgeplat en draagt geen tanden. Daardoor ziet de kop er afgestompt uit. En over achterlijf, staart en poten lopen meerdere donkere dwarsbanden.

Perfect leefomgeving

De Gebandeerde stompkopgarnaal heeft een voorkeur voor ondiepe, slibrijke zeebodems en wordt elders aangetroffen van vijf tot ruim vijftig meter diepte. Volgens de Stichting ANEMOON is de Oosterschelde dus de perfect leefomgeving voor deze garnalensoort.

Om zich te beschermen tegen roofdieren kan de garnaal zich ingraven in de bodem. Dat gedrag werd ook door de duikers bij dit eerste Nederlandse exemplaar waargenomen.

Verspreidingsgebied

Het is een West-Europese soort: het verspreidingsgebied loopt van de Noorse kust langs de Britse eilanden, Belgische Noordzee en de Franse westkust. De soort is ook in de Adriatische en Middellandse Zee aangetroffen.