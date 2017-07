Wereldberoemde musicus even in Middelburg voor bijzonder orgel

Koopman bespeelt in Middelburg het Duyschot orgel. Dat dateert uit 1706, precies uit de tijd van zijn grote muzikale liefde Johann Sebastian Bach (1685-1750). "Dat het groot deel van de orgelpijpen nog uit die tijd stammen, dat maakt dit orgel zo uniek", legt Koopman uit.

Leipzieg

Het concert is onderdeel van een reeks. Twee dagen geleden speelde hij nog in de Thomaskirche in Leipzig, de plaats waar Bach cantor was.

Ton Koopman achter het orgel (foto: Omroep Zeeland)

Barok

Ton Koopman (Zwolle 1944) studeerde orgel, klavecimbel en muziekwetenschappen in Amsterdam. Hij specialiseerde zich in de muziek uit de barok en de authentieke uitvoeringspraktijk. In 1979 richtte hij The Amsterdam Baroque Orchestra op.

Zijn grootste projecten waren de opname van de complete cantates van J.S. Bach en het gehele oeuvre van Dieterich Buxtehude. Hij ontving vele prijzen en onderscheidingen, waaronder de Bach-prijs van de stad Leipzig en van de Royal Academy of Music in London, de Buxtehude-prijs van de stad Lübeck en hij is eredoctor van de Universiteit Utrecht.

Docent klavecimbel

Naast zijn carrière als uitvoerend musicus is Koopman docent klavecimbel in Den Haag en professor muziekwetenschap in Leiden.