Initiatiefvoorstel coffeeshop Middelburg haalt 't niet

Jointjes (archief) (foto: OZ)

Volgens Jeroen van Dijen van de SP is de uitslag van de stemming geen verrassing. "Alleen de SP, D66 en GroenLinks stemden voor het initiatiefvoorstel". Sinds 2010 heeft de Zeeuwse hoofdstad geen coffeeshop meer, waardoor Middelburgers voor een blowtje naar Goes of Vlissingen moeten reizen.



Coffeeshop High Life uit Goes diende in april een aanvraag in voor een gedoogvergunning in Middelburg. Deze aanvraag is afgewezen door het college, omdat de gemeente Middelburg sinds 2014 een nuloptie heeft tegenover coffeeshops.



Illegale straatverkoop



Volgens Jeroen van Dijen is het moreel verwerpelijk dat Middelburgers nu in andere gemeenten hun wiet moeten kopen. Volgens Van Dijen zijn er sinds het verdwijnen van de coffeeshops uit Middelburg nu veel illegale straat- en thuisverkopers. Bovendien kan de kwaliteit van hun wiet niet worden gecontroleerd.