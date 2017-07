Zeeland wordt wakker: commissie Thermphos, vrijspraak en bijzonder orgel

PvdA-leider Diederik Samsom in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Commissie Thermphos

De oud-leider van de PvdA, Diederik Samsom komt vandaag kijken bij 'zijn' Thermphos. Hij is door het kabinet benoemd als voorzitter van een commissie, die advies uitbrengt over Thermphos. Of liever gezegd: over de peperdure sanering van de failliete fosfor-producent in Vlissingen-Oost. Die sanering kost alles bij elkaar minstens 130 miljoen euro en Zeeland heeft Den Haag om hulp gevraagd.

Huis te koop bord (foto: OZ)

Vrijspraak

Drie Zeeuwse vastgoedhandelaren eisen een schadevergoeding. Ze zijn in hoger beroep vrijgesproken van kartelvorming. Ze zouden afspraken hebben gemaakt bij het opkopen van huizen bij executieveilingen, maar dat vonnis is nu vernietigd. De drie zeggen dat deze zaak hen miljoenen euro's heeft gekost, omdat hun naam in verband wordt gebracht met crimineel gedrag.

Wereldberoemde musicus Ton Koopman even in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Bijzonder orgel

Een bijzonder concert in de St. Augustinuskerk in Middelburg gisteravond: de wereldberoemde musicus Ton Koopman speelde er stukken van onder anderen Bach. Koopman reist de hele wereld over als dirigent, organist en klavecinist. Over de reden waarom hij in Middelburg een tussenstop maakt, is hij helder. "Ik ben hier vanwege het orgel."

Zon gaat onder achter de molen van Domburg (foto: Sanne Bor uit Domburg)

Molen Weltevreden

Vrijwillig molenaar Tony Mulder ontvangt straks om 11.30 uur uit handen van wethouder Jaap Melse de sleutel van de jarige molen Weltevreden in Domburg. De molen is dan weer op de zaterdagen open voor het publiek. Molen Weltevreden is gebouwd in 1817, bleef in bedrijf tot 1963 en raakte vervolgens in verval. De gemeente Domburg kocht de molen, knapte hem op in 1970 en inmiddels zijn we weer een paar restauratierondes verder.

Zon gaat onder achter huizen aan het water (foto: Arjan van Lomwel uit Goes)

Het weer

Vandaag breekt af en toe de zon door. Het blijft op de meeste plaatsen droog en er waait niet meer dan een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. Het wordt 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht zijn er flink wat wolkenvelden, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt niet kouder dan 15 graden. Morgen trekken de wolkenvelden snel weg en vervolgens weet de zon uitbundig te schijnen. Het wordt daarbij 23 tot lokaal 26 graden.