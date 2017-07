Auto op z'n kop in Goes

Twee personen zijn vannacht gewond geraakt bij een aanrijding op de Nansenbaan in Goes. Rond 1.20 uur botsten twee auto's door nog onbekende oorzaak tegen elkaar op. Eén van de auto's kwam door de klap op z'n kop in de berm terecht. De brandweer heeft de gewonden uit de auto's bevrijd.

In totaal waren er vier personen betrokken bij het ongeval. Twee van hen zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Nadat de voertuigen zijn weggesleept, heeft de brandweer het wegdek gereinigd. Om 2.30 uur werd de weg vrijgegeven.