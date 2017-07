Auto slaat over de kop in Goes, twee gewonden

In totaal waren er drie personen betrokken bij het ongeval. De 19-jarige bestuurder uit Goes van de andere auto raakte niet gewond. De bestuurder van de over de kop geslagen auto en zijn bijrijder zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder had een gekneusde schouder. Zijn bijrijder was gewond in het gezicht en klaagde over rugpijn.

Nadat de voertuigen waren weggesleept, heeft de brandweer het wegdek gereinigd. Om 2.30 uur werd de weg vrijgegeven.