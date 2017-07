'Diederik Samsom juiste man voor Thermphos'

De failliete fosfor-fabriek Thermphos in Vlissingen-Oost (foto: Omroep Zeeland )

Kennis van zaken

Tweede Kamerlid Joba van den Berg uit Goes is blij dat Samsom is aangewezen als bemiddelaar. Hoewel Samsom geen partijgenoot is, prijst Van den Berg zijn kwaliteiten. "Hij heeft veel contacten in Den Haag en heeft ook technisch verstand van zaken." Ze doelt erop dat de voormalige PvdA-leider kernfysica studeerde aan de Technische Universiteit in Delft en jarenlang voor Greenpeace werkte.

"Partijkleuren zijn niet relevant, het gaat er om of iemand de vaardigheden en de bekwaamheden heeft om de klus te klaren", vertelt Van den Berg in Zeeland Wordt Wakker:

Op het Binnenhof gold Samsom als expert op het gebied van afval, grondstoffen en energie. Samsom verliet Den Haag eind vorig jaar, nadat hij de strijd om het PvdA-lijsttrekkerschap verloor van Lodewijk Asscher.

170 miljoen euro

Fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost ging vijf jaar geleden failliet, waardoor 600 werknemers op straat kwamen te staan. Het terrein is zwaar vervuild met fosforslib, asbest en licht-radioactief materiaal. De saneringskosten kunnen oplopen tot 170 miljoen euro. Die kosten zijn maar voor een deel gedekt door de opbrengst van de boedel, zo'n 40 miljoen euro.

Ruzie

De fosforresten moeten van het terrein af, het ovenhuis moet worden gesloopt en uiteindelijk moet ook de bodem worden gesaneerd. Tussen de provincie Zeeland, toezichthouder van het terrein, en grondeigenaar Zeeland Seaports is ruzie over de verdeling van de saneringskosten. Ondertussen betaalt de provincie 700.000 euro per maand aan het brandveilig houden van het terrein. De kosten dreigen de provincie financieel lam te leggen.

