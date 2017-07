Zaterdag afscheid van omgekomen zeilers

In de advertentie wordt ook verwezen naar Hannes Goegebeur. Het lichaam van de 18-jarige Terneuzenaar is tot nu toe nog niet gevonden. De afscheidsceremonie start zaterdag om 13.30 uur in de S.O.W. kerk in Breskens. Online condoleren kan via de website van uitvaartverzorging 'De Nachtzon'.

De Capella zaterdag bij de start van de race. (foto: Royal Belgian Sailing Club)

Zeilongeluk

Zaterdagochtend rond 8.30 uur kapseist het zeiljacht Capella, op zo'n 18 kilometer van de kust van Oostende (België). Pas uren later, rond 14.30 uur, worden drie zeilers van de zes zeilers gered. Een gebroken kiel wordt gezien als oorzaak voor het zeilongeluk. Door het afbreken van het uitstekende deel onder de bodem verloor het zeiljacht zijn stabiliteit en kapseisde het vrijwel onmiddellijk.

Lees ook: