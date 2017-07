Beschonken vrouw rijdt met kind in sloot

Rond kwart voor acht maandagavond kwam een vrouw met haar zoontje bij de brandweerkazerne van Sint-Annaland aanlopen. Zij vertelde dat ze een ongeluk had gehad. De brandweerlui roken een alcohollucht bij de vrouw en belden de politie. De vrouw wilde vervolgens niet meewerken en werd aangehouden. Haar rijbewijs is ingevorderd.

De automobiliste is naar het ziekenhuis gebracht voor een bloedproef. Haar kindje is meegenomen door de politie. Vermoedelijk heeft de vrouw te hard gereden waardoor ze de macht over het stuur verloor. De auto is geborgen door een sleepbedrijf.