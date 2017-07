Nederland betrokken bij onderzoek naar ongeluk zeiljacht

Het gekapseisde zeiljacht op kade Oostende (foto: Focus/WTV)

Het onderzoek wordt gedaan door de Federale Instantie voor het Onderzoek naar de Scheepvaartongevallen (FOSO) De Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt hierbij betrokken. Volgens Sara Vernooij van de Onderzoeksraad gaat het in eerste instantie om het meelezen van resultaten, maar kan er opgeschaald worden als dat nodig is . Staatssecretaris Philippe de Backer zegt dat het niet de bedoeling is om een uitspraak te doen over de aansprakelijkheid van het ongeluk, maar dat het onderzoek moet resulteren in aanbevelingen. De resultaten moeten bijdragen tot een veiligere Noordzee.

Volgens Lotte van der Stockt richt het onderzoek zich onder meer op de technische kant van het ongeluk, namelijk het breken van de kiel, en op de vraag hoe het kon dat er pas na zes uur alarm werd geslagen. Het onderzoek moet binnen een jaar klaar zijn.

Elk ongeval is er één te veel. Ik betreur ten zeerste wat er zaterdag is gebeurd en leef mee met de familie en vrienden van de slachtoffers. De zee is en blijft verraderlijk, zelfs voor de meest ervaren zeilers." Philippe De Backer, staatssecretaris Mobiliteit en Vervoer België

De gekapseisde Capella voor de Belgische kust (foto: Focus/WTV)

Elk ongeval is er één te veel. Ik betreur ten zeerste wat er zaterdag is gebeurd en leef mee met de familie en vrienden van de slachtoffers. De zee is en blijft verraderlijk, zelfs voor de meest ervaren zeilers", aldus Philippe De Backer, staatssecretaris Mobiliteit en Vervoer België

Het wrak van de Capella ligt nu op het terrein van de scheepvaartpolitie in Oostende. Het politieparket in Brugge zegt het onderzoek af te sluiten aangezien er geen sprake is van een misdaad. Wat er met het wrak na het onderzoek gebeurt is nog niet duidelijk. Volgens de Belgische scheepvaartpolitie is het aan de officier van Jusititie in Brugge om een beslissing te nemen over de restanten van de Capella.