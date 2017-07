Kind even buiten kennis na botsing Kuitaart

Een auto met Belgisch kenteken reed maandagavond op de Meerdijk. De 67-jarige bestuurster uit Kuitaart had een jongen en een meisje bij zich in de auto. Bij het oversteken van de Hulsterweg zag zij een tegemoetkomende auto over het hoofd, die vervolgens vol in de flank reed.

De 19-jarige bestuurster van deze auto raakte niet gewond. De vrouw uit Kuitaart klaagde over pijn op de borst en werd samen met een van de kinderen met de ambulance afgevoerd.