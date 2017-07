Diederik Samsom komt 'zijn' Thermphos bekijken

"Ik hou ervan om niet alleen in de boeken te kijken en met bestuurders te spreken, maar ook de mensen hier. Dat zijn de techneuten die precies weten hoe je het zou moeten of kunnen aanpakken." Samsom praat vandaag met experts over de sanering van het terrein van de failliete fosfor-producent Thermphos in Vlissingen-Oost.

'Rotzooi'

De oud-PvdA-leider is afgelopen vrijdag door het kabinet benoemd tot voorzitter van een speciale commissie, die de gang van zaken rond de sanering onder de loep gaat nemen. Samsom komt meteen poolshoogte nemen. "Ik ben gevraagd door de ministerraad om te kijken naar dit probleem. Dan is het volgens mij het belangrijkste dat je ook echt daar naar kijkt. Het probleem is de fabriek en dat is - plat gezegd - de rotzooi waar we wat mee moeten."

De fosforfabriek Thermphos ging in 2012 failliet, onder meer doordat een concurrent uit Kazachstan fosfor goedkoop verkocht in Europa. Honderden Zeeuwen verloren daardoor hun baan. De provincie Zeeland is volgens de wet als vergunningverstrekker aansprakelijk, maar toen de sanering begon, volgde tegenslag na tegenslag. Het terrein bleek zeer ernstig vervuild te zijn met fosforslib, asbest en radio-actief materiaal. De sanering van het terrein heeft tot nu toe ruim al ruim 30 miljoen euro gekost en het einde is nog lang niet in zicht. Alleen al de bewaking van het zwaar vervuilde terrein kost zeven ton per maand.

Samsom heeft zijn huiswerk gedaan, zo blijkt. Volgens provinciebestuurder Jo-Annes de Bat was tijdens het gesprek vanmorgen met Diederik Samsom op het provinciehuis duidelijk te merken dat de oud-PvdA leider al goed op de hoogte is van het dossier Thermphos.

De provincie Zeeland liet enkele maanden geleden weten, dat de kosten van deze sanering kunnen oplopen tot ruim 170 miljoen euro. De provincie ruziet als toezichthouder met grondeigenaar Zeeland Seaports, wie welk deel van de sanering moet betalen.

Bemiddelaar

Samsom ziet voor zichzelf daarom een rol als bemiddelaar weggelegd. "Niemand beweegt, zolang er niet het vertrouwen is dat een ander beweegt. Dan is het soms goed om iemand van buiten te vragen om er nog eens naar te kijken. Misschien kan een buitenstaander met een andere blik een vastgelopen dossier lostrekken."

Fusie havens

De problemen bij Thermphos staan zelfs een fusie van de Zeeuwse havens met die van Gent in de weg. Zeeland Seaports wil met Gent samengaan, maar de provincie wil dat de havenbeheerder eerst toezeggingen doet over meebetalen aan de sanering, omdat het de eigenaar is van de grond. Tot die tijd stemt de provincie, als grootste aandeelhouder, niet in met de fusie.

Lees ook: