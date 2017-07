Provincie stapt uit Plan Perkpolder

Kaart van Plan Perkpolder (foto: OZ)

Het terugtrekken door de provincie betekent dat de gemeente Hulst nu alleen verantwoordelijk wordt het bouwen van woningen, een hotel, een jachthaven en een golfbaan. De provincie had vooral een rol bij het aankopen van de grond en het aanleggen van nieuwe natuur.

'Logisch moment'

Die twee taken zijn uitgevoerd. Daarom is het volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat een 'logisch moment' voor de provincie om uit Perkpolder te stappen. "Het project komt in een nieuwe fase waarbij wegen en riolering moeten worden aangelegd. Dat zijn zaken die een gemeente moet regelen", aldus De Bat.

Plan Perkpolder Door de komst van de Westerscheldetunnel werd de veerdienst Kruiningen-Perkpolder opgeheven. Dat betekende dat het een stuk rustiger werd in het gebied. Om dat te compenseren werd Plan Perkpolder opgezet.



In het gebied rond het voormalige veerplein in Perkpolder zou stevig worden geïnvesteerd in woningen, recreatie en natuur. Zo is het de bedoeling dat er onder meer 250 woningen komen, een luxe hotel en en golfcentrum. Ook staat er een jachthaven gepland die ruimte biedt aan 350 tot 500 boten.



Die plannen zijn nog steeds niet uitgevoerd. Wel is er 75 hectare nieuwe natuur aangelegd met schorren en slikken.

De Bat benadrukt dat het terugtrekken van de provincie niet betekent dat hij geen vertrouwen heeft in het Plan Perkpolder. Volgens hem heeft recent onderzoek aangetoond dat de toekomst van het project er goed uitziet.

Extra commissievergadering

De Proviciale Staten moeten nog akkoord gaan met het plan. Daarover is morgenavond een extra commissievergadering. Vrijdag nemen Provinciale Staten een besluit. Ook de gemeenteraad van Hulst moet nog akkoord gaan met de plannen.