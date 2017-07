Ouders Marco Minnaard volgen zoon tot in Parijs

Vandaag de vierde dag voor Marco Minnaard in de Tour de France. En waar de Tour komt, daar is het druk en hectisch. Dan is het natuurlijk fijn dat er een soort van stabiele factor in de buurt is. De ouders van Marco reizen met de tourkaravaan mee, als het even kan tot aan Parijs!

Het moment dat Marco mee mocht naar de Tour is het mooiste moment tot nu toe" Jan Minnaard, vader van Marco

Kansen

Vader Jan Minnaard is overtuigd van de kansen voor zijn zoon tijdens de Tour de France. "De toppers zijn tien tot vijftien procent beter, maar de rest ligt dicht bij elkaar. Waarom zou hij geen mooie uitslag kunnen rijden?"

Die kansen liggen volgens vader in de heuvelachtige etappes. "Marco is nog nooit zo goed geweest. Het zou mooi zijn als hij in een vlucht zit met hoogteverschillen. Dan is een mooie klassering mogelijk."

Emotioneel

Volgens moeder Lia hoopte Marco al lang op deelname aan La Grande Boucle. "Het is altijd een droom voor hem geweest. Het was daarom ook best emotioneel toen we hoorden dat hij definitief mee mocht."

Jan Minnaard is ook nog vol van de deelname van Marco. "'Het moment dat Marco hoorde dat hij mee mocht is het mooiste moment tot nu toe."