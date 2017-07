Zeeuwse vrouwen blazen tegen borstkanker

Repetitie Brass4boobs (foto: Omroep Zeeland )

In Engeland bestaat al meer dan tien jaar een vrouwenbrassband die concerten geeft voor dit goede doel. Vivian Dagevos uit Heinkenszand mocht een paar jaar geleden een keer meespelen met dat orkest, nam het idee mee naar Zeeland en ging aan de slag. Samen met Esther Vlieger en Sascha van As formeerde ze een orkest met vijftig vrouwen uit heel Zeeland.

Brass4boobs staat onder leiding van Cathy Cotoun uit Zierikzee, die meteen enthousiast was over het idee van een vrouwenbrassband. Vanaf februari dit jaar repeteert de band elke maand op een andere locatie, omdat de leden uit alle hoeken van Zeeland komen. Hieronder de repetitie in het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp.

In de borstkankermaand oktober geeft de band twee benefietconcerten. Hieraan wordt ook medewerking verleend door Marjon van Iwaarden en Zeeuwse Sien.

Calendar girls van Brass4boobs (foto: Omroep Zeeland)

Net als in de Britse film Calendergirls uit 2003 gaan de Zeeuwse Brass4boobs-vrouwen uit de kleren op een kalender voor 2018. Ook voor het goede doel natuurlijk: het Borstkankercentrum Zeeland. Ook de opbrengst van de benefietconcerten op 8 oktober in de Concertzaal in Middelburg en 29 oktober in theater De Mythe in Goes zijn bestemd voor dit nieuwe centrum van het ADRZ.