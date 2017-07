De molen van Mondriaan draait weer in Domburg

Molen Weltevreden is gebouwd in 1817, bleef in bedrijf tot 1963 en raakte vervolgens in verval. De gemeente Domburg kocht de molen, knapte hem op in 1970 en inmiddels is de molen al een aantal keren gerestaureerd. Dit keer zijn een aantal rotte balken vervangen en is de molen opnieuw geschilderd.

Mondriaans molen in Domburg in 1908 (foto: Omroep Zeeland )

De molen is belangrijk voor Domburg omdat kunstenaar Piet Mondriaan de molen een aantal keer schilderde. Hij bracht aan het begin van de vorige eeuw zijn vakanties door in Domburg. De versie die Mondriaan in 1908 van de molen schilderde is figuratief. De versie uit 1911 van dezelfde molen is een stuk abstracter.

Molen Weltevreden is deze zomer op de zaterdagen open voor het publiek.