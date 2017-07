Vlaketunnel tot twee keer toe afgesloten na ongeluk

Nekklachten

De oorzaak van dat eerste ongeluk is nog onbekend. Toen even later de ravage weer was opgeruimd en de tunnel om 17.55 uur weer werd vrijgegeven, gebeurde rond 18.05 uur een nieuw ongeluk. In de file door het eerste ongeluk was een busje achterop vrachtwagen gereden, ter hoogte van Kapelle. Daarbij liep een inzittende nekklachten op.

Na het tweede ongeluk werd de snelweg richting de Vlaketunnel opnieuw afgesloten voor het verkeer. Dat zorgde even opnieuw voor een file richting Bergen op Zoom.

Een klein kwartiertje later werd één rijbaan vrijgegeven en daarna loste de file vrij snel op. De vrachtauto moest worden weggetakeld en het wegdek moest wordt gereinigd. Pas na 20.00 uur werd ook de tweede rijbaan vrijgegeven.

(foto: OZ)

Maar twee ongelukken was blijkbaar nog niet genoeg. Ook bij het verkeer dat omreed over de parallelweg botsten twee auto's op elkaar. Dat gebeurde om 18.40 uur op de Rijksweg bij Kapelle. Of daarbij iemand gewond raakte, is niet bekend.