Onderzoek naar dode roofvogels, waarschijnlijk door mensen gedood

Mogelijk zijn de dieren door mensen gedood. (foto: Het Zeeuwse Landschap)

De dode vogels zijn meegenomen voor onderzoek. Hun resten worden naar een gespecialiseerd lab in Lelystad gestuurd, dat de doodsoorzaak moet gaan achterhalen. Officieel is de doodsoorzaak dus nog onbekend, maar het lijkt erop dat het is gebeurd door menselijk ingrijpen

Niet-natuurlijke doodsoorzaak

Volgens boswachter Norbert de Groot, die de dieren kort na de vondst heeft geïnspecteerd, heeft het er alle schijn van dat het gaat om een niet-natuurlijke doodsoorzaak. "De verwondingen zien er absoluut niet uit als het werk van bijvoorbeeld een vos of een ander roofdier", benadrukt De Groot.

Het lijkt erop dat het gaat om een niet-natuurlijke doodsoorzaak (foto: Het Zeeuwse Landschap)

De jonge kiekendieven waren bijna volgroeid, maar konden nog niet vliegen. De dood van de dieren is extra wrang, omdat hun nest in samenwerking met de boer was afgezet om te voorkomen dat de dieren bij het dorsen van het gerst zouden omkomen.

Ook dat kun je zien als argument voor menselijk ingrijpen. Door de afzetting die hen beschermde van de landbouwmachines waren ze namelijk een makkelijke prooi voor mensen met slechte bedoelingen.

'Flinke domper'

De natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap omschrijft het als een 'flinke domper'. "Terwijl juist hier de natuurorganisaties en de landbouw samenwerkten aan een mooi broedsucces van deze beschermde vogel", schrijft de organisatie op Facebook.

Op het bericht van de natuurorganisatie wordt met veel verontwaardiging gereageerd. "Waarom zou je nu zoiets doen?", is een vraag die keer op keer terugkomt in de reacties. Maar daar houdt boswachter De Groot zich niet mee bezig. "Dat is pure speculatie. Laten we nu eerst even het onderzoek afwachten en als het dan inderdaad door mensen komt, vooral ook eerst de daders zien te vínden."

Net geringd

De Vogelwerkgroep Walcheren had de dieren bovendien nog maar net geringd. Dat houdt in dat de dieren kleine ringetjes om de poten krijgen waarmee ze kunnen worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld wanneer ze ergens in het buitenland worden teruggevonden.

Die gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar onder meer de migratie en het verspreidingsgebied van vogelsoorten. Maar in dit geval zijn de vogels niet ver gekomen. Ze stierven nog geen meter van hun nest vandaan.