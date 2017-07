Bonnetje nekt Veers terras: geen goud, maar zilver

Laat er geen misverstand over bestaan, De Werf is erg blij met de tweede plek. Zeker omdat Bart en zijn zijn broer Paul pas in de zaak zitten. "Maar streven naar plaats één doen we zeker", aldus Bart.

Het is nu de tweede keer op rij dat De Werf op de landelijke lijst als tweede eindigt. Dat De Werf het zilver wist te prolongeren, is volgens de jury erg bijzonder, vooral ook gezien het feit dat Paul en Bart het restaurant in maart hebben overgenomen.

Strenge selectie

De jury let bij een bezoek op alles volgens Melis. Van het ontvangst, het serveren, de kwaliteit van het eten en drinken tot aan het toilet. "Het is eigenlijk een heel jaar door spannend. Het jurylid is een mystery guest, je weet dus nooit wie je wanneer komt beoordelen."

Feestje

De uitreiking was gisteren in Roosendaal. "Daar hebben we wel even een goed feestje gevierd met alle medewerkers."En nu dus op naar volgend jaar, naar de nummer één. "Eerst op zoek naar een nieuw bonnetjesapparaat", grapt Bart.

Personeel van De Werf viert tweede plek in Terras Top 100 (foto: De Werf)

Bijna 400 horecaondernemingen deden mee aan de Terras Top 100. Mystery guests bezochten alle terrassen en selecteerden 125 terrassen die doorgingen naar de tweede ronde. Terrassen die lager dan een 8,9 scoorden, vielen af. Een vakjury en hoofdjury stelden de uiteindelijke top 100 samen. De juryleden keken onder meer naar de sfeer en service. Naast De Werf hebben zeven andere Zeeuwse terrassen de top 100 gehaald.



Dit zijn de zeven Zeeuwse terrassen op de lijst: 2. De Werf in Veere

29. De Smederij in Goes

52. Oranjeplaat in Arnemuiden (in 2016 plek 7)

59. Soif in Vlissingen (in 2016 plek 100)

66. Het Bonte Hert in Hulst

84. Waterfront in Vlissingen

99. Rosaura in Terneuzen (in 2016 plek 90)

100. Our Seaside in Renesse

