Kan Hulst in zijn eentje Plan Perkpolder vlot trekken?

Impressie van Plan Perkpolder (foto: OZ)

Toen de veerdienst Kruiningen-Perkpolder verdween met de komst van de Westerscheldetunnel, is afgesproken dat de regio een economische impuls zou krijgen. Rond het oude veerplein zouden honderden nieuwe huizen komen, een jachthaven met 350 ligplaatsen, een hotel en een golfbaan. De veerboot vaart al bijna vijftien jaar niet meer, maar van de ambitieuze plannen met het oude veerplein is nog maar weinig terecht gekomen.

Veel belangstelling

De economische crisis heeft voor veel vertraging gezorgd. Toch ziet het er nu goed uit voor Plan Perkpolder, zegt wethouder Van Driessche. "Er is veel belangstelling voor de huizen. Mensen die hier wonen hebben interesse. Verder zetten we in op Belgen en mensen die in Brabant werken. De afstanden hoeven in dat geval geen probleem te zijn." Toch is er nog niemand die een handtekening heeft gezet voor een huis in Perkpolder. De enige echte zekerheid is dat een ondernemer er een golfbaan wil openen.

Er is veel belangstelling voor Plan Perkpolder. Investeerders staan garant voor de risico's en onderzoeken tonen aan het plan een economische impuls van 20 miljoen euro aan de regio kan geven." Wethouder Frank van Driessche, gemeente Hulst

Nu de provincie uit Plan Perkpolder wil stappen, staat Hulst er alleen voor. Dat roept de vraag op of een kleine gemeente in zijn eentje een succes kan maken van zo'n groot project. Wethouder Van Driessche heeft er alle vertrouwen in. "Wij gaan dat doen. We hebben uitgebreid onderzoek laten doen en daaruit blijkt dat wij dat als gemeente aankunnen." Hij wijst erop dat Plan Perkpolder een economische impuls van 20 miljoen euro zal geven aan de regio. "Dat is beter dan niets doen", zegt Van Driessche.

Garanties

Bovendien staat Hulst er niet alleen voor als het misgaat. De provincie heeft toegezegd voor 3,3 miljoen euro garant te staan. En ook een aantal private partijen zeggen zoveel vertrouwen in het plan te hebben dat ze samen ook voor miljoenen euro's garantstellingen hebben afgegeven. "Daaruit blijkt dat wij niet de enigen zijn die denken dat Perkpolder een succes zal worden", zegt Van Driessche.

Het is de bedoeling dat Plan Perkpolder in 2023 helemaal klaar is.

