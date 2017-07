Goese winkeliers balen: 'Leuk, zo'n zuil voor je winkel!'

Secondhand Bookstore 'Zusterstraat 3' met zuil ervoor (foto: Omroep Zeeland)

"We zijn buitengewoon teleurgesteld in de gemeente Goes na ons gesprek vanmiddag", zegt Saskia Verheij van Secondhand Bookstore in de Zusterstraat in Goes. Samen met de eigenaar van Grieks Hoekje 'Afhaal-Thuisbezorgd'-restaurant had ze een gesprek met onder meer de burgemeester over de toegangszuil aan het begin van de straat.

We waren met stomheid geslagen met het voorstel van de gemeente." Saskia Verheij van Secondhand Bookstore

De toegangszuil werd begin juni geplaatst in het kader van het Goes-Aziëjaar. Verheij dacht dat het was voor een korte periode van 16 tot en met 18 juni, maar dat bleek niet zo te zijn. "De toegangspoort blijft er nog staan tot 4 september, met de mogelijkheid van verlenging tot het eind van het jaar. We hebben bezwaar aangetekend tegen de lange tijd dat die poort daar staat, want 15 juli begint het hoogseizoen en dat is voor ons beide een belangrijke tijd."

Tegen een zuil aankijken

Volgens Verheij en haar buurman kunnen winkelende mensen en toeristen niet meer vlak langs hun gevels lopen vanwege die poort en lopen ze midden op straat. "Grieks Hoekje heeft een terras waar nu geen mens gaat zitten, want dan kijk je tegen een zuil aan, en mijn boekenbakken zijn nu ook zowat onzichtbaar geworden", stelt ze.

Ik werk alleen en kan dus niet de hele tijd die boeken in de gaten houden. En stel dat het regent, wat moet ik dan?" Saskia Verheij van Secondhand Bookstore

Het gesprek vanmiddag met de burgemeester, een wethouder en twee ambtenaren heeft geen oplossing gebracht, zegt Verheij. "We waren met stomheid geslagen met het voorstel van de gemeente."

"Het Grieks Hoekje kan een terras aan de overkant van de straat krijgen, maar dat houdt dan wel in dat ze ook extra personeel moeten aannemen", vervolgt Verheij. "En mij werd een boekenbak aan de gevel aan de overkant van de straat aangeboden, maar ik werk alleen en kan dus niet de hele tijd die boeken in de gaten houden. En stel dat het regent, wat moet ik dan?"

Start hoogseizoen

De eigenaresse van Secondhand Bookstore en de eigenaar van Grieks Hoekje staan 10 juli weer in het gemeentehuis. Dan dient om 15.45 uur hun bezwaar tegen de Aziatische poort. Wat hen betreft gaat die toegangszuil nog weg voor de start van het hoogseizoen.