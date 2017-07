Terneuzen en Vlissingen zetten handtekening onder retaildeal

Lege winkelstraat in het centrum van Terneuzen (foto: Paul van Es uit Terneuzen)

De deal is door Kamp (VVD) in het leven geroepen na faillissementen van ketens als V&D. Daardoor komt de markt voor winkelpanden volgens de minister extra onder druk te staan. In heel Nederland is de leegstand van winkels de afgelopen tien jaar verdubbeld.

Landelijk bestaat ruim 10 procent van het totale winkeloppervlak uit leegstaande winkels, bleek eind 2016 uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus en het Planbureau voor de Leefomgeving. In Vlissingen was toen de leegstand het grootst: bij 16 procent van het vloeroppervlak van winkels ging het om leegstand. Terneuzen stond toen in Zeeland in de middenmoot met 9 procent leegstand.

'Logische volgende stap'

Namens de gemeente Terneuzen was het wethouder Jack Begijn die de daadwerkelijke handtekening mocht zetten. Volgens hem is dat een logische volgende stap. "Het sluiten van een RetailDeal is een bekrachtiging van wat we al doen."

Volgens Begijn is dat nodig, omdat de detailhandel in zwaar weer zit. "We zien de functie van de binnenstad veranderen. Een combinatie van winkelen, gebruik van de horeca en bezoek aan de stad en boulevard moeten gaan zorgen voor een totaalbeleving, zo blijkt uit onderzoek. Samen met alle partijen werken we hiernaar toe."

De gemeentes Hulst en Goes hebben de retaildeal eerder al ondertekend en ook de provincie heeft er een handtekening onder gezet. Sindsdien ondersteunt de provincie de Zeeuwse steden door het delen van kennis over de ontwikkelingen in de sector, door ondernemers en vastgoedeigenaren bij elkaar te brengen, door Europese subsidiemogelijkheden te benutten en door succesvolle acties uit te breiden naar andere gemeenten.

