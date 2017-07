Snorfietser gewond bij aanrijding in Borssele

Vermoedelijk stond er en een motorrijtuig met beperkte snelheid stil op de weg, omdat er in een weiland iets gebeurde. De bestuurder van de bromfiets keek ook naar het weiland waardoor hij het voertuig niet zag en er achterop botste.

Er is een ambulance ter plaatse geweest die de gewonde met spoed naar een ziekenhuis heeft gebracht. Over de ernst van het letsel is verder nog niet bekend.