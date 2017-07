Flesje wijn voor 130 jarige Euphonia

Flesje wijn

Verslaggever Marike Konings kwam onaangekondigd de repetitieruimte binnen, aan de Westwal in Goes. Met een flesje wijn om de muziekvereniging te feliciteren. "Die is voor mij", grapte dirigent Sam Werbrouck uit Vlaanderen. Veel tijd om stil te staan bij het jubileum was er niet. Werbrouck ging vrijwel meteen weer door met de repetitie. Want er is werk aan de winkel. Euphonia is druk bezig met de voorbereiding van het jubileumconcert.

Euphonia bestaat 130 jaar , foto van de oprichting (foto: website Euphonia )

'Samen spelen is heerlijk'

Dik Hollenberg speelt sopraan saxofoon en is al bijna 40 jaar lid bij Euphonia. "Muziek maken sluit aan bij mijn gevoelsleven." Ook Fedde Eveleens (tenor saxofoon, 16) speelt graag bij en met Euphonia. "Hier spelen veel vrienden en familie. Dus dat is heel gezellig." Over de dirigent is Fedde erg te spreken. "Daar moet je voor oppassen", grapt Fedde.

Op 4 juli 1887 werd in café Hartman te Goes Euphonia opgericht. Euphonia betekent 'welluidendheid'. In het begin telde de vereniging ongeveer 30 leden.

Het jubileumconcert is 9 juli in de tuin van het Manhuis in Goes.