Zeeland wordt wakker: Plan Perkpolder, welkomstzuil en 130 jaar Euphonia

Luchtfoto van locatie Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland )

Plan Perkpolder

De gemeente Hulst moet in zijn eentje een succes gaan maken van Plan Perkpolder. Het plan om honderden huizen, een jachthaven en een hotel te bouwen moet de regio een impuls geven van 20 miljoen euro. Maar de eerste paal moet nog steeds de grond in en gisteren heeft de provincie zich teruggetrokken uit het plan. Toch is wethouder Frank van Driessche vol vertrouwen.

Lees ook:

Eigenaar Secondhand Bookstore: "Nu loopt iedereen mijn winkel voorbij" (foto: Omroep Zeeland)

Toegangszuil

De enorme toegangszuil in het centrum van Goes, die daar is neergezet vanwege het Aziëjaar, ontneemt het winkelend publiek hun zicht op de winkels in de straat. De winkeliers zijn er, op zijn zachtst gezegd, niet blij mee.

Lees ook:

Euphonia bestaat 130 jaar , foto van de oprichting (foto: website Euphonia )

130 jaar Euphonia

Muziekvereniging Euphonia uit Goes bestond gisteravond precies 130 jaar. De harmonie was druk aan het repeteren voor het jubileumconcert aanstaande zondag. Dus veel tijd om stil te staan bij de mijlpaal was er niet. Fedde Eveleens is 16 jaar en hoopt nog heel wat jaren te blijven spelen bij Euphonia.

Lees ook:

Stapelwolken boven molen bij Vlissingen (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Het weer

Vandaag is overwegend zonnig en droog, hoewel later vandaag enkele sluierwolken en stapelwolken voorbijtrekken. Aan zee stijgt de temperatuur tot 22 graden en 25 tot 26 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Vanmiddag waait er op de stranden een matig briesje van kracht 3 tot 4.