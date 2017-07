Scheldeboulevard is even openluchtmuseum vol met beelden

De stijlen lopen erg uiteen. Volgens verschillende wandelaars op de boulevard is dat juist mooi. ''In het middenstuk heb je een eenzaam meisje (Eenzaam van Julie Verhelst, red.)'', vertelt een vrouw die haar hondje uitlaat. ''Dat beeld is van natuursteen gemaakt. Heel verstild. Daarnaast staat een beeld van een meisje en dat is echt een pront type. Het is ook heel gedetailleerd gemaakt. Vervolgens liep ik langs L'Origine du Monde. Dat was weer compleet anders. Dat is een meer hoekig blok waar een romp uitkomt. Leuk dat dit werk zo eens bij elkaar staat.''

Een van de sculpturen die de Scheldeboulevard siert (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn twaalf beelden speciaal voor Beelden op de Scheldeboulevard gemaakt. Ze staan tot zondag 3 september aan het voetgangerspad. Daar tussendoor staan ook wat werken uit de vaste collectie.

Het is ook leuk om na een wandeling over de boulevard eens door de Nieuwstraat in Terneuzen te lopen. Daar heeft een aantal gevels, speciaal voor Beelden op de Scheldeboulevard, een artistieke make-over gekregen. Verschillende Terneuzense, jonge kunstenaars hebben meegeholpen.

Zo zag Beelden op de Scheldeboulevard er vorig jaar er uit