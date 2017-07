Vergaande samenwerking damesvoetbal Sparta en JVOZ

JVOZ en Sparta Rotterdam slaan de handen ineen op het gebied van damesvoetbal (foto: JVOZ)

JVOZ en Sparta willen vanuit opleidigen bij amateurverenigingen (en wordt bijvoorbeeld samengewerkt met Excelsior Maassluis) gaan bouwen richten een jong talententeam en een eerste vrouwenelftal op eredivisieniveau. Onder de naam Sparta Rotterdam/JVOZ wordt daar komend seizoen een eerste stap in gezet. Vanwege het lage niveau waarop het nieuwe team moet gaan starten (3e klasse) is het de bedoeling om meerdere oefenduels tegen hoger spelende teams te gaan plannen. De Zeeuwse Jonneke Schuurbiers zal vanuit de nieuwe damesploeg de rol van coördinator vervullen.



Jeugdopleiding

De samenwerking tussen Sparta Rotterdam en JVOZ is niet nieuw. Twee jaar geleden kwamen beide partijen al overeen om samen op te trekken op het gebied van jeugd. Dolf Roks uit Zierikzee is hoofd jeugd opleiding bij de Rotterdamse club. Rick van Drongelen uit Axel is oud-speler van de JVOZ en tegenwoordig basisspeler in het eerste elftal van Sparta.