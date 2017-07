Veere en Vlissingen sluiten zich aan bij het Jeugdcultuurfonds

Met het Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen uit arme gezinnen op muziekles of op een sport. (foto: Orange Pictures)

Met de aansluiting van Veere en Vlissingen is het jeugdcultuurfonds bijna in heel Zeeland actief. Alleen met Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is nog geen overeenkomst.

Spelregels

Gezinnen die aanspraak maken op het fonds, kunnen per cursusjaar tot 450 euro per kind krijgen. Dat bedrag kan verschillen, omdat gemeenten op sommige punten mogen afwijken van de richtlijnen.

Wethouders Maas van de gemeente Vlissingen en Stroosnijder van de gemeente Veere tekenen op 12 juli de overeenkomst.