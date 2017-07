Bejaarde man geschept door dronken vrouw

Archieffoto (foto: Omroep Zeeland )

Toen de politie arriveerde vermoedden zij dat de 52-jarige vrouw teveel gedronken had. Uit een uitgebreide ademanalyse op het politiebureau bleek dat ze vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan. Daarnaast bleek ook dat haar rijbewijs in 2013 ongeldig was verklaard, nadat het in beslag was genomen.

De vrouw mocht nadat ze een verklaring had gegeven 's avonds het bureau verlaten. Tegen haar wordt een proces verbaal opgemaakt.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.