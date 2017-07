KNVB maakt indelingen amateurvoetbal bekend

Kloetinge is ingedeeld in de 1e klasse B (foto: Ron Quinten)

1e klasse B zaterdag

Kloetinge wist afgelopen seizoen net niet te promoveren naar de hoofdklasse en is nu ingedeeld in de 1e klasse B. Daarin komt het Bruse Boys tegen. De club uit Bruinisse werd kampioen in de 2e klasse E en is dus promovendus.

1e klasse B

Brielle Nieuw Lekkerland Bruse Boys Nieuwenhoorn DCV Oranje Wit Deltasport Oude Maas Heerjansdam SC Feyenoord Heinenoord SHO Kloetinge VVGZ

Bruse Boys kan niet meer beschikken over Dylan Adelaar. Hij is vertrokken naar Amerika. (foto: Orange Pictures)

2e klasse E zaterdag

Arnemuiden keert terug op dit niveau na het kampioenschap van afgelopen seizoen. MZC'11 uit Zierikzee is één van de tegenstanders. Door de degradatie speelt de club uit Zierikzee in de 2e klasse onder leiding van de nieuwe trainer Arie van der Zouwen.

2e klasse E

Arnemuiden

Nieuwdorp DBGC Oostkapelle De Meeuwen Prinsenland Den Bommel Serooskerke FC Axel SSV'65 Klundert Terneuzense Boys MZC'11 Zwaluwe

De indelingen in het amateurvoetbal zijn bekend (foto: Omroep Zeeland)

3e klasse A zaterdag

Ondanks een seizoen met amper een nederlaag speelt RCS weer in de 3e klasse van het zaterdagvoetbal. De club uit Oost-Souburg heeft concurrentie van onder meer de degradanten FC Dauwendaele uit Middelburg en Zaamslag. Walcheren uit Vlissingen en Kapelle versterkten zich en kunnen wellicht ook om de prijzen meedoen.

3e klasse A

Arendskerke RCS Bevelanders

VCK FC Dauwendaele

VC Vlissingen GPC Vlissingen Walcheren Kapelle Wemeldinge Kruiningen Yerseke Lewedorpse Boys Zaamslag

RCS draaide een goed seizoen, maar wist toch niet te promoveren naar de 2e klasse (foto: website RCS)

3e klasse B zaterdag

Deze klasse bestaat voor de helft uit Zeeuwse clubs. Tholense Boys slaagde er net niet in om te promoveren en zal dit jaar een nieuwe poging wagen. ZSC'62 won de nacompetitie in de 4e klasse en dus speelt de club uit Scharendijke nu ook op dit niveau.

3e klasse B

De Fendert Rillandia DHV Seolto Duiveland Tholense Boys Jonge Spartaan VVC'68 Kogelvangers WHS Krabbendijke Wieldrecht NOAD'67 ZSC'62

ZSC'62 is gepromoveerd naar de 3e klasse van het zaterdagvoetbal (foto: Facebook ZSC'62)

4e klasse A zaterdag

Patrijzen uit 's-Heerenhoek is de nieuwkomer in deze klasse. De club komt over uit het zondagvoetbal. Met Jong Ambon, Colijnsplaatse Boys en SKNWK zitten er ook drie clubs in deze competitie die vorig seizoen degradeerden.

4e klasse A

Colijnsplaatse Boys Nieuwland De Noormannen Patrijzen Domburg SKNWK FC De Westhoek Veere Hoedekenskerke WIK'57 Jong Ambon Zeeland Sport MZVC

Patrijzen stapt over naar zaterdagvoetbal (foto: www.patrijzen.nl)

4e klasse B zaterdag

SPS uit Poortvliet zal blij zijn als het nieuwe seizoen begint. De ploeg stond afgelopen seizoen lang bovenaan, had de titel voor het grijpen, maar promoveerd niet. Nu kan de ploeg zich revancheren.

4e klasse B

Apollo'69 Smerdiek Cadzand SPS DwO'15 Spui Halsteren Vosmeer Hansweertse Boys Vrederust Kwadendamme Waarde SC Stavenisse Wolfaartsdijk

Teleurstelling bij SPS na het mislopen van het kampioenschap (foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E zondag

Zeelandia Middelburg is net als afgelopen seizoen de enige Zeeuwse club in deze klasse. De ploeg staat onder leiding van oud-prof Dennis de Nooijer die een andere oud-prof opvolgt. Rogier Veenstra is vertrokken naar hoofdklasser GOES.

2e klasse E

Beek Vooruit Sarta Cluzona SCO Kruisland Unitas'30 Madese Boys Uno Animo MOC'17 VOAB Moerse Boys Zeelandia Middelburg Rijen Zundert

Dennis de Nooijer gaat aan de slag bij Zeelandia Middelburg (foto: Orange Pictures)

3e klasse A zondag

Deze klasse wordt steeds Zeeuwser, want vijf clubs uit onze provincie komen er dit jaar in uit. Breskens (kampioen) en Hontenisse uit Kloosterzande (nacompetitie) wisten te promoveren.

3e klasse A

Breskens Philippine FC Bergen RBC Gastel Roosendaal Groen Wit Steenbergen Hoeven Terrneuzen Hontenisse UVV '40 HVV'24 Victoria'03

Het eerste elftal van VV Hontenisse promoveerde naar de 3e klassse (foto: VV Hontenisse)

4e klasse A

Koewacht is de Zeeuws-Vlaamse nieuwkomer in deze klasse. De club won de nacompetitie en speelt nu dus een klasse hoger. Daarin komt het zes andere verenigingen uit de regio tegen.

4e klasse A

Clinge NSV Grenswachters ODIO Groede Oostburg IJzendijke RIA Westdorpe Koewacht STEEN METO Vivoo Nieuw Borgvliet WVV'67

Koewacht promoveerde van de 5e naar de 4e klasse van het zondagvoetbal (foto: VV Koewacht)

5e klasse A zondag

Deze klasse bestaat, zoals elk jaar, bijna helemaal uit Zeeuws-Vlaamse clubs. In dit gedeelte van Zeeland is het zondagvoetbal nog altijd populair.

5e klasse A

Aardenburg NVS Biervliet Schoondijke Corn Boys SDO'63 Graauw Sluis Hoofdplaat Sluiskil Hulsterloo Vogelwaarde Lepelstraatse Boys

Hoofdklasse

De indelingen in de hoofdklasse werden eerder al bekend gemaakt. Daarin spelen dit seizoen drie Zeeuwse clubs. Hoek op zaterdag en GOES en VC Vlissingen in het zondagvoetbal.