Derby Vlissingen-GOES al in september

Joan van Belzen onderschept de bal (foto: Paul ten Hacken)

Oude bekenden

De competitie in de hoofdklasse op zondag begint op 3 september. VC Vlissingen treft dan op eigen veld Halsteren en komt zo direct een aantal oude bekenden tegen. Ruud Pennings was jarenlang trainer van Vlissingen, maar is deze zomer overgestapt naar de Brabantse club waar ook de Zeeuwen Josimar Pattinama, Roycel James, Abdoe Abdenbi en Jonathan Constansia voor spelen.

Promovendus GOES start de competitie met een uitduel in Limburg tegen Meerssen en speelt een week later de eerste thuiswedstrijd. Dan komt Gemert op bezoek.

Derby

Op de derde speeldag staat direct de derby tussen de enige twee Zeeuwse clubs in deze competitie op het programma. VC Vlissingen speelt dan thuis tegen GOES. Op 18 maart is de return in Goes.

Hoek

In het zaterdagvoetbal werd ook het speelschema van hoofdklasser Hoek bekend gemaakt. De ploeg van trainer Jannes Tant ontvangt op 2 september Smitshoek. De eerste uitwedstrijd brengt Hoek een week later naar Gouda, waar Jodan Boys de tegenstander is.



Voor de lager spelende Zeeuwse clubs is het speelschema nog niet bekend. Wel staat vast welke verenigingen bij elkaar in de competitie zitten.