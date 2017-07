Extra trajectcontroles in Zeeland op Zeelandbrug en bij Sluis

Verkeerscamera's (foto: Adrian Pingstone)

Uit onderzoek is gebleken dat op provinciale wegen relatief meer verkeersslachtoffers vallen dan op andere wegen. Uit ervaring van het OM blijkt dat op plekken waar trajectcontrole is, automobilisten zich beter aan de maximumsnelheid houden. In totaal komen er elf trajectcontroles in Nederland bij.

De wegen zijn bekend maar de exacte trajecten nog niet. Dat wordt in de komende periode nog definitief vastgesteld. Bij trajectcontroles worden flitspalen neergezet die met elkaar gekoppeld worden. Op die manier wordt de gemiddelde snelheid over de afstand tussen de flitspalen gemeten.

Het duurt naar verwachting nog zo'n twee jaar voordat de trajectcontrole in werking is. Binnenkort maakt het OM meer locaties bekend, waar trajectcontrole wordt ingevoerd. De nieuwe controles komen alleen op provinciale wegen.