Jarige De Roo (80) heeft alles: 'Behalve Parijs-Roubaix'

Jo de Roo fietst nog en verzorgt dagelijks zijn kippen en tuintje. De oud-profwielrenner geniet van zijn vrije tijd. "Ik leef rustig. Alleen nu volg ik natuurlijk de Tour de France op de voet." De Roo is nog nauw betrokken bij de wielerwereld. Hij weet dan ook al wie waarschijnlijk de Franse wielerronde dit jaar gaat winnen. "Ik denk Christopher Froome, maar ik heb liever dat iemand anders de eindzege pakt. Gewoon voor de afwisseling. Hij heeft al drie keer de gele trui gepakt."

Parijs-Roubaix

De Roo was in de jaren zestig een begenadigd wielrenner. Hij won veel wedstrijden, maar er is één koers die hij heel graag had willen winnen. Het lukte hem nooit om eerste te worden in Parijs-Roubaix. "Dat is toch dé klassieker in het wielrennen. Maar ik ben er op een gegeven moment achter gekomen dat die wedstrijd mij niet lag."

Gevraagd naar zijn verlanglijstje heeft De Roo niet echt een antwoord. "Ik heb alles al." Ook zijn verjaardag gaat hij niet groots vieren. "Zaterdag hebben we een klein feestje met wat vrienden, familie en kennissen. Maar dat blijft gewoon rustig."