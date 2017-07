SP: Hulst kan Plan Perkpolder niet in haar eentje dragen

Luchtfoto van locatie Plan Perkpolder (foto: Omroep Zeeland )

Van Unen spreekt haar zorgen uit naar aanleiding van het nieuws dat de provincie zich terugtrekt uit het project. De provincie had in het project alleen een rol in het aankopen van de grond en het aanleggen van nieuwe natuur. Volgens gedeputeerde Jo Annes de Bat zijn die twee taken uitgevoerd en is het logisch dat de provincie zich dan terugtrekt.

Maar volgens Van Unen komt er door het terugtrekken van de provincie extra veel risico te liggen bij de gemeente: "Ze zeggen wel dat het allemaal kan, maar zo goed staan we er nou ook weer niet voor", zegt ze. "Het plan zit zo in elkaar dat het alleen kan lukken als alle onderdelen slagen." Daar heeft ze een hard hoofd in.

Twijfels

De grootste angst van Van Unen is de haalbaarheid van het plan. Zo ziet ze de golfbaan van achttien holes niet zitten, omdat die volgens haar niet rendabel is. En over de bouw van de woningen heeft ze ook zo haar twijfels. "De woningen worden alleen gebouwd als er vraag naar is. En die zit nu even in de lift, maar dat kan ook zo weer naar beneden."

Wethouder Frank van den Driessche, verantwoordelijk voor Plan Perkpolder, liet gisteren al weten vertrouwen te hebben in een goede afloop. Volgens hem zijn er genoeg financiële garanties. Zo staat de provincie voor 3,3 miljoen euro garant en zijn er volgens hem voldoende private partijen die vertrouwen hebben in het plan.

Lees ook: