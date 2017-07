Overwinning voor Kerkhove op Wimbledon

Lesley Kerkhove en haar Wit-Russische partner plaatsen zich voor de tweede ronde (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste set hadden Kerkhove en haar partner het betere van het spel. De service van de tegenstanders werd twee keer gebroken, waardoor de eerste set eenvoudig met 6-2 gewonnen werd. In de twee set kwamen Kudryavtseva en Panova beter in het spel. Een break in de derde game was genoeg om de stand weer gelijk te trekken (6-4).



De beslissende derde set was er één met kansen over en weer. Kerkhove en haar partner keken tegen een 4-2 achterstand aan en dreigden uigeschakeld te worden. Maar een sterke slotfase leverde alsnog de overwinning op: 7-5.

Lesley Kerkhove (rechts) in actie tijdens de eerste ronde van Wimbledon. Haar partner is de Wit-Russische Marozava (foto: Omroep Zeeland)

In het enkelspel verloor Kerkhove vorige week al in de eerste van het kwalificatietoernooi. Kaia Kanepi uit Estland was in twee sets te sterk. Doordat ze ook in het dubbelspel meespeelt in Londen moest ze Challenger Zeeland in Middelburg aan zich voorbij laten gaan.