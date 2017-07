Kloetinge en SSV'65 in dezelfde bekerpoule

Kloetinge neemt het in de districtsbeker onder meer op tegen SSV'65 (foto: Ron Quinten)

Kloetinge en SSV'65 zitten in poule 53, samen met de Brabantse clubs DOSKO en MOC'17. De Meeuwen en Zeelandia Middelburg nemen het op tegen Nieuwenhoorn en SSS. Alleen de districtsbeker indeling voor de clubs in de eerste en de tweede klasse is bekend gemaakt. De lagere klassen volgen volgende week. De Zeeuwse hoofdklassers Hoek, VC Vlissingen en GOES stromen later in het toernooi in.

Dit zijn de poules waar de Zeeuwse clubs in zitten:

Districtsbeker

Poule 29 Poule 53 MZC'11

Kloetinge Beek Vooruit SSV'65 Pelikaan DOSKO VVGZ MOC'17 Poule 30 Poule 54 FC Axel Arnemuiden Piershil Moerse Boys Kruisland Oranje Wit SHO Papendrecht Poule 31 Poule 56 De Meeuwen Bruse Boys Zeelandia Middelburg Nieuwdorp Nieuwenhoorn Cluzona SSS Rood Wit Willebrord Poule 34 Poule 60 Serooskerke Terneuzense Boys Brielle Almkerk Excelsior'20 SC 't Zand Zuidland WSC Poule 44 Oostkapelle Unitas'30 Heinenoord Hellevoetsluis

Het districtsbekertoernooi begint in het weekend van 2 en 3 september.