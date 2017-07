Veel proeven voor weinig geld

Voor vier euro heb je al een culinair kunstwerkje op je bordje als je de CuliFair in Goes bezoekt. De markt in Goes is twee dagen lang het domein van de chefkoks van negen restaurants uit Goes en omgeving. Je kunt de koks aan het werk zien, vragen stellen en hun gerechten proeven.

Op de CuliFair staan fairtrade, streek- en biologische producten centraal. De Keurmerken 'Zeker Zeeuws', 'Fairtrade' en 'Biologisch' worden bij elke gerecht aangegeven. Op het menu staat onder andere springroll met zeekraal en schaaldieren, Thaise Curry met Zeeuwse aardappelen en Vlaamse Stoverij met Zeeuwse frietjes. Deelnemende restaurants zijn Meliefste, brasserie d'Anvers, De Witte Lelie, hotel brasserie Katoen, Het Binnenhof, Amuz eten & drinken, Slot Oostende, Taart & Tafel en De Vierlinden. Het is de zevende keer dat de CuliFair wordt gehouden in Goes. Het evenement trok in 2016 zo'n 6000 bezoekers. Behalve de nadruk op eerlijke producten is er dit jaar ook gedacht aan de jongere fijnproevers. Restaurant De Vierlinden maakt voor de gelegenheid enkel kindergerechten op de CuliFair. Fairtrade pepers en sperziebonen (foto: Omroep Zeeland ) Het culinaire feestje op de markt in Goes wordt op woensdag en donderdag gehouden en op beide dagen kun je van 12.00 uur tot 23.00 terecht.