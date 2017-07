Andere locatie voor herdenking omgekomen zeilers

In eerste instantie zou de dienst plaatsvinden in de S.O.W.kerk in Breskens, maar de familie realiseert zich dat die locatie niet groot genoeg is. "We hadden nooit kunnen vermoeden dat het aantal reacties - en wat dit oproept bij de gemeenschap in Breskens, bij de zeilers in Breskens, maar ook in België, de rest van Nederland en misschien ook wel wereldwijd - zo enorm zou zijn", vertelt zoon Roeland Franssens.

Iedereen is welkom

Iedereen die de herdenkingsdienst wil bijwonen is welkom volgens Franssens. "Wij vinden het belangrijk dat we iedereen aandacht kunnen geven en fatsoenlijk kunnen ontvangen."

Franssens: "Het medeleven, het respect, het aantal steunbetuigingen is enorm." Via de website van de uitvaartonderneming of in het clublokaal van de Watersportvereniging Breskens kunnen mensen hun condoleances achterlaten.

Zeilongeluk

Zaterdagochtend rond 8.30 uur kapseisde het zeiljacht Capella, op zo'n 18 kilometer van de kust van Oostende (België). Pas uren later, rond 14.30 uur, werden drie zeilers van de zes zeilers gered. Een gebroken kiel wordt gezien als oorzaak voor het zeilongeluk. Door het afbreken van het uitstekende deel onder de bodem verloor het zeiljacht zijn stabiliteit en kapseisde het vrijwel onmiddellijk.

Behalve de 71-jarige Freddy Franssens en de 79-jarige Frans Maas, kwam ook de 18-jarige Hannes Goegebeur uit Terneuzen om het leven. Zijn lichaam is tot nu toe niet gevonden.

