'Jammer dat Jan Raas zich zo weinig laat zien'

Raas

De Roo vond het leuk om te zien dat Jan Raas afgelopen weekend weer eens te zien was rondom een etappe in de Tour de France. "Zondag is hij voor Hilaire Van Der Schueren daar naartoe gegaan. Dat is geweldig, want Jan was zo'n leider in de koers en als ploegleider. Hij had met al zijn kennis heel veel kunnen betekenen voor de wielersport", vindt De Roo. "Ook in het Zeeuwse had hij zijn mening kunnen geven en overal eens kunnen komen om wat te vertellen. Want Jan weet heel veel en kan het ook heel goed uitleggen, alleen hij doet het niet meer."

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

De enige Zeeuwse wielrenner in de Tour de France, Marco Minnaard uit Wemeldinge, wordt met speciale belangstelling gevolgd door De Roo. "Ik sta er altijd van te kijken hoe goed hij mee kan springen in ontsnappingen. Hij is natuurlijk niet meer jong, maar hij wordt nog steeds beter. Hij is een renner die op kan vallen en reclame kan maken voor zijn ploeg." De Roo denkt dat Minnaard kans maakt om nog eens mee te springen in een etappe. "Maar de eerste tien dagen reken ik daar niet op."

Lees ook: Jarige De Roo (80) heeft alles: 'Behalve Parijs-Roubaix'