Veere en Schouwen-Duiveland beloond voor duurzaamheid

De zogenoemde QualityCoast Awards is een initiatief van de Europese Unie. Met dit programma willen de EU kustgemeenten in Europa duurzamer en milieuvriendelijker maken. Gemeenten en bedrijven die meedoen, worden iedere twee jaar beloond voor hun werk op dit gebied.

Schouwen-Duiveland en Veere hebben allebei een award ontvangen in de categorie goud, de een na hoogste categorie. Het bijzondere aan het initiatief is volgens de organisatie dat iedere gemeente zelf mag bepalen hoe ze groener worden.

Wethouder Jacqueline van Burg nam de award voor de gemeente Schouwen-Duiveland in ontvangst. (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Groene kaart

Zo is de gemeente Veere beloond om het plan hoe ze het toerisme groener wil maken en Schouwen-Duiveland om de praktische invulling van de plannen.

Behalve de uitreiking van de awards, werd vandaag ook een kaart gelanceerd waarop toeristen kunnen zien hoe groen hun vakantiebestemming is. Volgens Freddy van de Brugge van de organisatie willen toeristen steeds vaker van tevoren weten of hotels en campings op het milieu letten en of het schoon is.